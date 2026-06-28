Formula 1: Colapinto finalizó 15° en el GP de Austria

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó decimoquinto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, muy lejos de la zona de puntos, tras una muy mala jornada junto a su compañero Pierre Gasly.

El pilarense había largado en el puesto 16 y consiguió escalar hasta el puesto 13 gracias a los abandonos y los ingresos a boxes pero quedó muy lejos de la zona de puntos, al igual que su compañero el francés Gasly.

El ganador de la carrera fue el británico George Russel (Mercedes), la segunda victoria de la temporada tras conseguir el GP de Australia, seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el líder del campeonato, como tercero.

Con 34 grados de temperatura ambiente y 50 sobre el asfalto del Red Bull Ring, Russell conservó la punta en la salida, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Detrás, Antonelli se pasó en la primera curva, pero mantuvo el cuarto puesto, mientras Verstappen protagonizaba una gran remontada al avanzar del quinto al tercer lugar en apenas dos vueltas.

La carrera de Colapinto comenzó cuesta arriba, ya que el argentino cayó del 16° al 22° y último puesto tras reportar inmediatamente una falta de potencia en su monoplaza pero aun con ese inconveniente, recuperó posiciones al superar a los Aston Martin y los Cadillac, aunque continuó comunicando por radio la pérdida de rendimiento.

Los problemas también golpearon a Cadillac debido a que Valtteri Bottas abandonó primero y, apenas una vuelta después, Pérez debió retirarse por una falla mecánica para completar otro fin de semana para el olvido para la escudería.

Mientras Russell administraba la punta, Verstappen y Hamilton protagonizaban una intensa batalla por el segundo puesto con varios sobrepasos y maniobras al límite.

La estrategia de neumáticos también fue decisiva, con múltiples detenciones entre los líderes y dos períodos de Virtual Safety Car que modificaron parcialmente el desarrollo de la competencia.

Colapinto realizó su primera parada en la vuelta 21, luego de haber escalado transitoriamente hasta el 15° puesto gracias a las detenciones de otros pilotos y regresó 20°, pero poco a poco volvió a recuperar terreno.

Tras varias vueltas detrás de Alexander Albon, el argentino finalmente logró superarlo para colocarse 16°, acercándose al Haas de Esteban Ocon.

En la segunda mitad de la prueba, el argentino realizó su segunda detención y cayó del 14° al 17° lugar, sin embargo, aprovechó el abandono de Lance Stroll y luego adelantó a Ocon para regresar al 15° puesto.

En el tramo final, Colapinto redujo la diferencia con Oliver Bearman, aunque no logró alcanzar al británico y cruzó la meta a apenas un par de segundos de él.

En la definición, Verstappen y Antonelli recortaron la diferencia con Russell, pero el británico administró la ventaja para imponerse con apenas 1s611 sobre el neerlandés.

Antonelli terminó tercero, a solo 0s375 de Verstappen, mientras que Oscar Piastri fue cuarto, Hamilton quinto, Isack Hadjar sexto, Lando Norris séptimo, Leclerc octavo, Liam Lawson noveno y Arvid Lindblad completó el top 10.

Colapinto cerró un difícil domingo con un meritorio 15° puesto pese a los problemas de potencia que condicionaron toda su carrera.