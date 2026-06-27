El hospital Materno Infantil realizó más de 5 mil pesquisas neonatales en lo que va del 2026

En el marco del Día Internacional de la Pesquisa Neonatal, que se conmemora cada 28 de junio, el Hospital Público Materno Infantil destacó el trabajo que desarrolla a través de su Programa de Pesquisa Neonatal, una estrategia fundamental para la detección precoz de enfermedades congénitas que no presentan síntomas al nacer y que, sin un diagnóstico oportuno, pueden ocasionar graves secuelas.

En lo que va del 2026, el programa realizó 5650 pesquisas neonatales en recién nacidos de toda la provincia y confirmó nueve casos de hipotiroidismo congénito. Durante 2025, en tanto, se efectuaron 12.202 estudios, que permitieron detectar 13 casos de hipotiroidismo congénito, un caso de déficit de biotinidasa y un caso de fenilcetonuria.

El Programa de Pesquisa Neonatal, con sede en el Hospital Público Materno Infantil, recibe, procesa e informa las muestras provenientes de establecimientos públicos y privados de toda la provincia. Además, realiza el seguimiento interdisciplinario de los pacientes diagnosticados, consolidándose como el centro de referencia provincial en esta práctica.

La pesquisa neonatal consiste en un estudio sencillo que se realiza mediante la obtención de unas gotas de sangre del talón del recién nacido, preferentemente entre las 48 y 72 horas de vida. Esta prueba permite identificar enfermedades congénitas que, aunque no presentan manifestaciones clínicas en los primeros días de vida, pueden producir daños severos e irreversibles si no son diagnosticadas y tratadas de manera temprana.

Asimismo, el Hospital Público Materno Infantil es el único centro de referencia de Salta para la realización del test del sudor, estudio utilizado para confirmar el diagnóstico de fibrosis quística. Durante 2025 se realizaron 221 estudios a pacientes provenientes de distintos puntos de la provincia.

Como parte del fortalecimiento permanente del programa, durante el último año sus profesionales participaron en congresos y encuentros científicos nacionales e internacionales vinculados a errores congénitos del metabolismo, fibrosis quística y pesquisa neonatal, reafirmando el compromiso con la capacitación continua y la incorporación de nuevas herramientas para mejorar la atención de los pacientes.

El Día Internacional de la Pesquisa Neonatal se conmemora cada 28 de junio en homenaje al Dr. Robert Guthrie, pionero en el desarrollo de los métodos de detección precoz de enfermedades congénitas, cuya contribución permitió mejorar el pronóstico y la calidad de vida de millones de niños en todo el mundo.