Años después de ser implementada en Salta, el Gobierno Nacional replica el proyecto de Sáenz para cobrarle a los extranjeros la atención en hospitales públicos

El Gobierno nacional oficializó que cobrará la atención médica en hospitales públicos nacionales a las personas extranjeras con residencia transitoria o precaria, tomando como antecedente directo la normativa implementada por la Provincia de Salta a comienzos de 2024.

La medida en Salta fue dispuesta por el gobernador Gustavo Sáenz mediante decreto para ordenar los recursos del sistema sanitario y priorizar a los residentes salteños, manteniendo la gratuidad para casos de urgencias y emergencias médicas.

"Nuestra prioridad absoluta siempre fueron y serán los salteños. No se trata de negar la atención, porque las urgencias están garantizadas por razones de humanidad, sino de administrar con firmeza y justicia los recursos de los contribuyentes. Esta decisión pionera marca hoy el rumbo para el resto del país", sostuvo el gobernador Sáenz.

Previo a la vigencia del cobro, el volumen de pacientes extranjeros sobrecargaba la capacidad operativa de las dependencias públicas. En 2023, únicamente en el hospital San Vicente de Paul, de Orán, se registraron 31.561 atenciones a no residentes, lo que representó un gasto de $3.424.130.000 para la Provincia (desglosado en 11.513 consultas, 8.900 internaciones, 9.128 intervenciones quirúrgicas y 9.320 prácticas de diagnóstico por imágenes).

A partir del arancelamiento, la concurrencia de personas de otros países cayó a cifras mínimas. Entre los primeros meses de 2023 y 2024, la atención bajó un 99% en Orán (pasando de 31.561 a 77 casos en un año), un 95% en Salvador Mazza, un 55% en el Hospital Materno Infantil y más de un 42% en Tartagal.

El ahorro económico acumulado durante el primer año de vigencia permitió financiar la compra de 34 ambulancias equipadas para los servicios de emergencia de la provincia.

El registro del primer semestre de 2026 muestra que la tendencia se mantiene consolidada: en el hospital de Orán, sobre 8.462 internaciones, solo 14 correspondieron a extranjeros (0,17%), mientras que en consultas ambulatorias representaron el 0,05% (46 casos sobre 89.578). En el hospital de Salvador Mazza se asentó sólo un turno formal a extranjero en todo el semestre.

Respecto de los resultados alcanzados, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, señaló: "El impacto de la medida fue claro. Logramos reordenar la demanda, optimizar insumos y descomprimir las guardias. Hoy los salteños encuentran turnos más rápido y disponen de los recursos que aportan con sus impuestos".

El recupero de costos se aplica mediante la facturación de las prestaciones en hospitales de frontera y centros provinciales a aquellos pacientes no residentes con capacidad de pago o cobertura médica privada.



