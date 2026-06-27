¿Salta entre las zonas con mayor peligro de terremotos en Argentina?

Los recientes terremotos en Venezuela reavivaron la preocupación por el riesgo sísmico en América Latina y pusieron en primer plano el debate sobre la vulnerabilidad de las ciudades de la región.

En Argentina, el mapa nacional de peligrosidad sísmica, actualizado en 2022 por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) después de 40 años, muestra que existen áreas del país donde la amenaza de terremotos es considerable.

Alejandro Giuliano, ex director del INPRES, explicó a Infobae que el territorio argentino se organiza en cinco zonas sísmicas, clasificadas de la zona cero a la zona cuatro, según el nivel de actividad registrado. Cada una representa un grado creciente de peligro, desde áreas con riesgo muy bajo hasta regiones donde los sismos pueden alcanzar mayor intensidad.

El experto detalló que los sismos en Argentina tienen su origen en fallas geológicas ubicadas en la Placa Sudamericana, que abarca todo el continente homónimo y llega hasta la Dorsal Mesoatlántica, en medio del océano Atlántico.

La región cordillerana, limítrofe con Chile, se encuentra altamente fracturada y concentra la mayor parte de la actividad sísmica fuerte, sobre todo en el centro-oeste. Esta actividad disminuye progresivamente hacia el este, lo que explica la variabilidad del riesgo entre provincias.

El INPRES actualizó su mapa de peligrosidad sísmica a fines del 2022 luego de cuatro décadas, incorporando nuevas tecnologías y datos de monitoreo. El registro actualizado señala que la región sur de San Juan y el norte de Mendoza, incluyendo sus respectivas capitales, forman la franja de mayor peligrosidad sísmica. Esta delimitación se basa en mediciones de sismógrafos y acelerógrafos distribuidos en puntos clave del país.

En el nivel inmediatamente inferior (zona 3) se ubican el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y una franja del noroeste de San Luis. El área de peligro moderado (zona 2) abarca desde el norte de Salta y Jujuy hasta el noreste de Chubut, incluyendo la totalidad de Tucumán, Catamarca, el oeste de Córdoba y parte de Tierra del Fuego.

El centro y norte de Tierra del Fuego, el sur de San Luis, Mendoza y el oeste de La Pampa forman parte de un corredor de peligrosidad reducida. El nivel más bajo, denominado “riesgo muy reducido”, corresponde a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y gran parte de Formosa, Chaco y Santa Fe.

El mapa, que incorpora datos recabados entre 1471 y 2019, evidencia que ya no existen zonas de riesgo nulo: todas las provincias presentan algún nivel de amenaza sísmica, incluidos centros urbanos alejados de la cordillera.

Fuente: Infobae