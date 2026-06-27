El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, comenzará el partido frente a Jordania desde el banco, por la última fecha del Grupo J, aunque aseguró que tendrá minutos durante el partido. "Leo va a ser suplente mañana, para arrancar después. El equipo lo diremos mañana", expresó.

En plena conferencia de prensa en Dallas, Estados Unidos, el director técnico comenzó con unas palabras de fuerza para el pueblo de Venezuela, tras el doblete sísimico que afectó a la región y provocó centenares de muertos y miles de heridos y desaparecidos. Luego, la primera pregunta fue el emblemático periodista deportivo Enrique Macaya Márquez, quien posee el récord mundial absoluto de coberturas de Mundiales de fútbol, con 18 torneos consecutivos.

Respecto a la rotación del equipo, el entrenador destacó el valor de los futbolistas que habitualmente no son titulares, señalando que este partido es una oportunidad merecida para ellos. "Gran mérito de todo lo que se ha hecho es por los chicos que siempre están y entrenan al máximo", afirmó, agregando que su anhelo es que, a pesar de los cambios de nombres, "el equipo juegue de la misma manera".