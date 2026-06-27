Trabajo conjunto de seguridad en espacios públicos de la Capital

La Policía de Salta llevó a cabo un operativo preventivo de seguridad en calles Chile, Delfín Leguizamón y otros sectores del parque Los Sauces.

El trabajo se realizó en forma conjunta con distintas áreas de la Municipalidad de Salta, que efectuaron tareas de limpieza y despeje en los sectores donde pernoctan personas en la vía pública.

En ese marco, se demoró e infraccionó a personas por incumplimientos a la Ley Contravencional. El operativo fue planificado por el Centro de Coordinación Operativa y contó con la participación de efectivos de distintas dependencias y áreas operativas de los Distritos de Prevención 1 y 10, con el objetivo de reforzar las tareas preventivas, disminuir la comisión de ilícitos y contravenciones, y brindar mayor seguridad a los vecinos de la zona.

Estas acciones forman parte de un trabajo integral y sostenido que busca fortalecer la presencia policial y promover espacios públicos más seguros, ordenados y accesibles para toda la comunidad.