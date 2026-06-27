Murió la periodista Ernestina Pais a los 54 años

La conductora televisiva Ernestina País, de 54 años, murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro.

El hecho ocurrió a las 19:25. La mujer conducía un Honda City cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Según informaron las fuentes, de acuerdo a las primeras tareas realizadas en el lugar, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto. Además, indicaron que en las imágenes de los dispositivos no se ven transeúntes que hayan presenciado el hecho.

Hay una cámara puntual que habría registrado el accidente claramente. Según detallaron las fuentes, la secuencia comienza con el descenso de las dos barreras del cruce ferroviario.