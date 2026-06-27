Murió la periodista Ernestina Pais a los 54 años

La conductora tenía 54 años. Fue embestida por una formación del Tren de la Costa
 
SociedadHace 21 horasPrensaPrensa
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La conductora televisiva Ernestina País, de 54 años, murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro.

El hecho ocurrió a las 19:25. La mujer conducía un Honda City cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.
Según informaron las fuentes, de acuerdo a las primeras tareas realizadas en el lugar, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto. Además, indicaron que en las imágenes de los dispositivos no se ven transeúntes que hayan presenciado el hecho.
Hay una cámara puntual que habría registrado el accidente claramente. Según detallaron las fuentes, la secuencia comienza con el descenso de las dos barreras del cruce ferroviario.

Minutos antes del choque, otro auto pasa en infracción y sigue su marcha. Atrás va el vehículo de Ernestina Pais, que comenzó a cruzar las barreras “en diagonal”. A mitad de camino, recibió el impacto mortal.

El fuerte choque habría dejado a la conductora con profundas lesiones en su rostro que en un primer momento complicaron su identificación. Estaba desfigurada. Además, siempre según las primeras informaciones, no tendría los documentos abordo y tampoco alcohol.

Al sospechar de que se trataba de Pais, agentes policiales fueron hasta su domicilio en Vicente López para constatar si estaba ahí. Su familia llamó a su teléfono: sonó adentro del vehículo de Ernestina. Según las primeras informaciones, no tendría los documentos a bordo.

El cuerpo de Pais será sometido a una autopsia y luego se le realizarán análisis toxicológicos para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol o drogas.

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