Murió la periodista Ernestina Pais a los 54 años
La conductora televisiva Ernestina País, de 54 años, murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro.
Minutos antes del choque, otro auto pasa en infracción y sigue su marcha. Atrás va el vehículo de Ernestina Pais, que comenzó a cruzar las barreras “en diagonal”. A mitad de camino, recibió el impacto mortal.
El fuerte choque habría dejado a la conductora con profundas lesiones en su rostro que en un primer momento complicaron su identificación. Estaba desfigurada. Además, siempre según las primeras informaciones, no tendría los documentos abordo y tampoco alcohol.
Al sospechar de que se trataba de Pais, agentes policiales fueron hasta su domicilio en Vicente López para constatar si estaba ahí. Su familia llamó a su teléfono: sonó adentro del vehículo de Ernestina. Según las primeras informaciones, no tendría los documentos a bordo.
El cuerpo de Pais será sometido a una autopsia y luego se le realizarán análisis toxicológicos para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol o drogas.