Milei: “Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada”

En una nueva gira exprés por España, el presidente Javier Milei se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, sostuvo el mandatario. Sin embargo, afirmó que cree en la inocencia de su funcionario y justificó las omisiones en las declaraciones juradas.

Las declaraciones de Milei fueron realizadas durante una entrevista con El Observador España. “Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”, afirmó el mandatario.

Sobre las explicaciones que brindó Adorni acerca del origen de su patrimonio, Milei sostuvo: “Lo va a determinar la Justicia. Yo no tengo ningún problema. Ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho. Creo en su honestidad”.

“El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública”, ironizó Milei. “Digo, hay US$400.000 millones en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central?“, planteó.