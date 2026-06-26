Construyen una baranda de seguridad en el canal Tinkunaku

La Municipalidad, a través del área de Obras Públicas, se encuentra trabajando en el canal Tinkunaku mediante la construcción de barandas de material para brindar mayor seguridad tanto para quienes circulan por la zona como para los vecinos del lugar.

La obra consiste en demarcar y delimitar la calzada para prevenir posibles caídas al desagüe pluvial o el arrojo de residuos dentro del mismo, lo que provocaría daños ambientales, perjuicios a la salud y obstrucciones.

Las tareas se están desarrollando en la calle Nicaragua al 1.200 del barrio El Milagro, en un sector cercano al puente peatonal que lo conecta con el barrio 6 de Septiembre.

Se solicita a los vecinos respetar el tiempo de la obra para prevenir daños o deformaciones en la nueva baranda construida con ladrillones y concreto.