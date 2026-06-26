Se reanudó el funcionamiento del Tren Salta-Campo Quijano

Desde hoy se reanudó su recorrido, operando nuevamente con horarios y tarifas habituales.

Los usuarios deben consultar previamente los horarios actualizados antes de realizar el viaje para verificar posibles modificaciones operativas.

En caso de viajar en el servicio Güemes-Salta-Campo Quijano en ambos sentidos y hasta 24hs. de tu viaje deberás reservar el lugar, se puede hacer descargando la app Reservá tu tren. También deben llevar el DNI y la tarjeta SAETA.