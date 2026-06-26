Se reanudó el funcionamiento del Tren Salta-Campo Quijano

Será a través de la página web de la Municipalidad. Podrán acceder vecinos de la ciudad de Salta que cumplan con los requisitos establecidos. La capacitación es gratuita e incluye clases teóricas y prácticas para aprender a conducir autos y motos.
Desde hoy se reanudó su recorrido, operando nuevamente con horarios y tarifas habituales.
Los usuarios deben consultar previamente los horarios actualizados antes de realizar el viaje para verificar posibles modificaciones operativas.
En caso de viajar en el servicio Güemes-Salta-Campo Quijano en ambos sentidos y hasta 24hs. de tu viaje deberás reservar el lugar, se puede hacer descargando la app Reservá tu tren. También deben llevar el DNI y la tarjeta SAETA.
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La agenda comenzará el domingo 4 con una jornada abierta a la comunidad que combinará deporte, actividades recreativas, espectáculos y espacios de promoción de la salud. El lunes 19, las acciones continuarán en el hospital con una jornada dedicada a la prevención y detección temprana del cáncer de mama.