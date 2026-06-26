La AFA confirmó que implementará el VAR en el fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que avanza en la implementación del VAR semiautomático para la Liga Profesional y proyecta su utilización a partir de 2027. La nueva herramienta buscará optimizar las decisiones arbitrales, especialmente en las jugadas de fuera de juego, mediante un sistema con mayor precisión tecnológica.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial, en el que la entidad explicó que la incorporación del sistema formará parte de un proceso de modernización del arbitraje argentino. Además, precisó que antes de su estreno definitivo se llevará adelante una etapa de pruebas para verificar su funcionamiento en el ámbito local.

La confirmación llegó después de una reunión encabezada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto al CEO de Torneos, Maximiliano Cabrera, y el jefe tecnológico del proyecto, Ramiro Prado. Del encuentro también participaron representantes de las empresas Hawk-Eye y Genius Sports, que trabajan en el desarrollo e implementación de esta tecnología en distintas competencias internacionales.

La AFA informó que el sistema tendrá una prueba piloto durante el cierre de la temporada con el objetivo de evaluar su rendimiento antes de su incorporación oficial. En caso de que los resultados sean satisfactorios, el VAR semiautomático comenzará a utilizarse en la Liga Profesional desde 2027.