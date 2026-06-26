La CGT descartó un paro general inmediato

La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este jueves en su histórica sede de la calle Azopardo para debatir las acciones que llevará adelante frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en una jornada marcada por la expectativa que generaban las definiciones del Consejo Directivo sobre los próximos pasos de la central obrera.

Según trascendió durante el encuentro, la conducción sindical delimitó una nueva estrategia en el plan de lucha contra la administración de Javier Milei, aunque por el momento no figura entre las alternativas inmediatas la convocatoria a un paro general. La reunión fue encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

Antes del inicio del encuentro, Jerónimo había anticipado que se anunciarían medidas. "Lo que se decida saldremos a comunicarlo para poder continuar el plan de acción que ya venimos teniendo con este gobierno desde que inició este proceso político y económico", señaló el representante sindical, al tiempo que cuestionó las políticas oficiales y advirtió que "este Gobierno excluye a los trabajadores" con medidas que, según sostuvo, afectan el empleo y la producción.