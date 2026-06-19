Se aprobó un nuevo aumento para las prestaciones básicas de discapacidad

El Gobierno nacional aprobó una nueva actualización para las prestaciones básicas de discapacidad y un plus para la Patagonia a partir del mes de junio del 2,1% "calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de mayo de 2026".

La medida fue publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1297/2026 y lleva la firma del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.