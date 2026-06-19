Descubren una nueva especie de rata vizcacha en Córdoba

Un estudio recientemente publicado dio a conocer la descripción de la rata vizcacha del Chaco Serrano (Apnoctomys conicetorum), un nuevo género y especie de roedor hallado en las sierras del oeste de la provincia de Córdoba. El descubrimiento representa un importante aporte al conocimiento de la biodiversidad argentina y resalta el valor de las áreas protegidas para la conservación de especies aún desconocidas para la ciencia.

Esta especie nueva para la ciencia es un mamífero pariente de otras ratas vizcachas, los carpinchos y las maras. Es de tamaño mediano (35 cm), con una cola larga y peluda. Su distribución se restringe a una franja estrecha de bosques del Chaco Serrano, en la sierra de Guasapampa, que encuentran protección en el Parque Nacional Traslasierra. Su dieta estaría mayormente constituida por bromelias, que crecen abundantemente en su hábitat.

La denominación científica que recibió la especie rinde homenaje a dos instituciones históricas del país en materia de conservación de la biodiversidad y su estudio científico: la Administración de Parques Nacionales (APN) y el CONICET, con sus equipos de investigadores, becarios, técnicos, administrativos y guardaparques.

Si bien en lo que va de esta década se describieron más de 20 especies nuevas de mamíferos de Argentina, se trata del primer género reportado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000.

Además del registro para el Parque Nacional Traslasierra, la especie cuenta con registros visuales en varias otras localidades sobre esta misma franja serrana, entre el Dique Pichanas y el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní.

El nuevo género y especie fue descripto por Pablo Teta, Agustina A. Ojeda, Andrea P. Tarquino Carbonell, J. Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo A. Ojeda y Diego H. Verzi, investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET), el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET), el Museo de Antropología (UNC) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (UNLP).

Este hallazgo pone evidencia que todavía existe mucho por explorar y estudiar de la biodiversidad argentina, incluso en áreas que se consideran bien relevadas. El descubrimiento realza también la labor científica realizada por los equipos de investigación del CONICET y los esfuerzos cotidianos del personal de la Administración de Parques Nacionales por proteger nuestra biodiversidad.