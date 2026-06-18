Aseguran que Luis Miguel está internado en Nueva York

Durante los últimos días se dieron a conocer los primeros datos acerca de la salud del cantante Luís Miguel, luego de que fuese supuestamente internado en la ciudad de Nueva York.
 
EspectaculosHace 15 horasPrensaPrensa
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Luego de que se diera a conocer la noticia de que el cantante Luís Miguel habría sido internado en la ciudad de Nueva York, se revelaron los primeros datos al respecto de su estado de salud.

De acuerdo a lo que se supo, la revista española Semana indicó que el artista se encontraría internado en Nueva York, en el Hospital Monte Sinaí, tras una cirugía, y estaría respondiendo positivamente luego de la intervención.

En redes sociales, explicaron: “La revista Semana ha podido conocer en exclusiva que el cantante permanece hospitalizado en un centro en la Gran Manzana después de haber pasado por quirófano“.

“Por suerte, ‘la evolución está siendo plenamente favorable’, lo que indica que no tendrá ningún impedimento en abandonar el hospital en cuestión cuando los profesionales lo crean pertinente”, agregaron.

Mientras tanto, el periodista Pablo Layus expuso también: “Información que llega de México, de España, especialmente un matutino de allá de España, la revista Semana, está saliendo a confirmar que Luis Miguel está hoy internado y atravesando un cuadro coronario bastante complicado.

“Está siendo intervenido en una clínica en Estados Unidos que se especializa en este tipo de situaciones”, continuó narrando el periodista en el programa PrimiciasYa.

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Comenzó su carrera en la década del 60, pero se consagró en los 80 de la mano de las producciones de los hermanos Sofovich y de su participación en las películas de Olmedo y Porcel. También actuó a principios de siglo en las tiras de Pol-Ka, como Los Roldán y El Puntero.
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