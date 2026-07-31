El récord que logró Spider-Man en su estreno en Argentina

La "spideymanía" volvió a sentirse con fuerza en Argentina. Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película de Tom Holland como Peter Parker, se convirtió en el estreno más convocante del año al vender 196.018 entradas durante su primera jornada en los cines del país, una cifra que la ubicó por encima de otros grandes lanzamientos recientes.

Con ese número, la producción de Marvel y Sony dejó atrás el debut de Toy Story 5, que había registrado 82.440 espectadores, e incluso superó el estreno que tuvo Spider-Man: Sin camino a casa en 2021, cuando reunió 177.478 asistentes en su primer día.

Una buena recepción de la crítica

El éxito comercial llegó acompañado por una respuesta positiva de la crítica especializada. En sus primeras evaluaciones, la película obtuvo alrededor del 91% de aprobación en Rotten Tomatoes, donde fue destacada por el regreso a una historia más cercana al personaje, con una interpretación de Tom Holland que varios críticos consideran entre las mejores de la saga.