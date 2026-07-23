Cancelaron un tributo a Rosalía en Córdoba

La polémica alrededor de Rosalía no da tregua y sigue generando repercusiones en la Argentina. Aunque la cantante española pidió disculpas tras compartir en sus redes un posteo crítico hacia la Selección, aún permanece en el centro de la tormenta mediática. Ahora, el clima de tensión y rechazo escaló un nuevo peldaño: por temor a posibles agresiones, los organizadores de un homenaje musical dedicado a su obra decidieron suspender el evento que iba a realizarse este jueves en Córdoba.

La noticia sorprendió a la comunidad artística y a los seguidores de Rosalía, que esperaban la presentación “Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico”, programada en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de la ciudad. La suspensión fue anunciada oficialmente a través de un comunicado difundido en las redes sociales del museo.

“Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado”, informaron los organizadores, en referencia directa al clima hostil que se generó en redes sociales tras la final del Mundial. Además, lamentaron los inconvenientes ocasionados y agradecieron el interés del público por las actividades culturales.

A la par de la suspensión oficial, la productora responsable del espectáculo, Impacto Producciones, también alzó la voz para aclarar su posición frente a la oleada de mensajes negativos recibidos tras el escándalo. “En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo ‘Rosalía en Concierto’. Deseamos aclarar que Impacto Producciones es una productora artística independiente y no representa ni habla en nombre de Rosalía, no administramos sus redes sociales ni participamos de sus decisiones. Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”, explicaron en un comunicado difundido en sus redes sociales.