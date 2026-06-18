Se confirmó la visita del papa León XIV a Perú

El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó este jueves que el papa León XIV visitará el país durante la primera quincena de noviembre de 2026, tras sostener una audiencia privada de aproximadamente dos horas con el sumo pontífice en la Ciudad del Vaticano. Esta oficialización hace que crezca la expectativa de una gira que podría incluir a la Argentina y Uruguay.

Según el mandatario peruano, la visita a su país podría extenderse entre ocho y diez días, y contempla un recorrido por cinco ciudades: Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con la posibilidad de sumar Puno e Iquitos al itinerario final. Balcázar relató el encuentro con el pontífice en declaraciones a RPP.

En Argentina, las señales diplomáticas sobre una visita de León XIV se acumulan desde hace meses. A mediados de mayo, el canciller Pablo Quirno escribió en sus redes que fue a reunirse con el presidente Javier Milei para darle “la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino” y agregó que “solo resta definir la fecha”. En aquel momento se especuló que la noticia era, efectivamente, la presencia del sumo pontífice en el país.