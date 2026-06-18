El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se tome declaración indagatoria al diputado provincial Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Los motivos radican en que habría omitido datos en sus declaraciones juradas.
El fiscal Marijuán pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni
PolíticaHace 16 horasPrensa
El fiscal Guillermo Marijuan ordenó la medida sobre el diputado provincial Francisco Adorni. Investigan presunta omisión de datos.
El pedido de indagatoria para el actual diputado provincial apunta a la presunta incorporación de datos falsos y omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Según sostuvo el fiscal, a medida que avanzó la investigación, Francisco Adorni presentó sucesivas rectificaciones de las declaraciones juradas que había presentado mientras ejercía cargos públicos, incorporando bienes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, dinero en efectivo e ingresos que no habían sido informados originalmente.
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