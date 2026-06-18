El fiscal Marijuán pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni

El fiscal Guillermo Marijuan ordenó la medida sobre el diputado provincial Francisco Adorni. Investigan presunta omisión de datos.
 
PolíticaHace 16 horasPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-06-18 at 11.02.39

El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se tome declaración indagatoria al diputado provincial Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Los motivos radican en que habría omitido datos en sus declaraciones juradas.

El pedido de indagatoria para el actual diputado provincial apunta a la presunta incorporación de datos falsos y omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales.

Según sostuvo el fiscal, a medida que avanzó la investigación, Francisco Adorni presentó sucesivas rectificaciones de las declaraciones juradas que había presentado mientras ejercía cargos públicos, incorporando bienes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, dinero en efectivo e ingresos que no habían sido informados originalmente.

Te puede interesar
menu_20260617204741

La Justicia ratificó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Prensa
PolíticaHace 19 horas
El Tribunal Oral Federal 2 ratificó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner tras concluir que respetó las condiciones impuestas por la Justicia. Los informes de control destacaron su colaboración con las inspecciones, el cumplimiento del régimen de visitas y la ausencia de incumplimientos relevantes, pese a la polémica reciente por su conducta en el balcón de su departamento.
Boletín de noticias