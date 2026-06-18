Denuncian que el prode de Mercado Pago opera como una casa de apuestas

Las tradicionales apuestas por el Mundial que suelen hacerse en grupos de amigos, familiares o laborales en cada cita futbolera explotaron en esta ocasión por el impulso de la tecnología. Mercado Pago lanzó “Fixture 2026″, conocido en la calle como el “prode del Mundial”, que permite participar con pronósticos de todos los partidos para acceder a premios en dinero.

Más de 2,3 millones de usuarios ya cargaron más de 60 millones de resultados de la primera rueda del Mundial hasta el 5 de junio, con lo que esa cifra puede haberse duplicado o triplicado. Pero al mismo tiempo que los hinchas se entusiasmaron pronosticando resultados estalló un cruce con las autoridades regulatorias de los juegos de azar.

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA), que nuclea a los entes reguladores de todas las provincias del país, advirtió mediante una nota formal a Mercado Libre S.R.L. que los “torneos de amigos” de su billetera “presenta características que podrían ser encuadradas como un sistema de captación de apuestas en los términos del artículo 301 bis del Código Penal, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva”. Ese artículo fija penas de prisión para el delito de explotar, administrar, operar u organizar, “cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente”.

En la nota de intimación se detallan las objeciones de ALEA sobre “Fixture 2026″, un juego al que consideran una “operatoria promocional no autorizada”. En particular, en el texto se advierte sobre “el riesgo regulatorio y penal” que implica para Mercado Libre la herramienta “Torneo de amigos” y se le requiere a la empresa de Marcos Galperin adecuar el concurso “al marco legal vigente” en cada una de las provincias, que son las que tienen atribuciones para regular y controlar las apuestas de cualquier clase.

En los “torneos de amigos” el monto apostado no se debita de las cuentas, sino que se ofrece convertirlo en una “reserva” para el momento del pago al ganador. De esa forma, la app no administra el dinero sino que éste circula solamente entre los jugadores. Pese a esos cambios, se espera que la intimación de ALEA pueda ser el primer paso de una serie de acciones adicionales contra la empresa.

Mercado Pago anunció el concurso como “una competencia gratuita”, con premios de $20 millones diarios en cada jornada de partidos y un premio de USD 50.000 para el ganador del ranking general. Y aclaró en el reglamento que la función de Mercado Pago “se limita a proveer una herramienta tecnológica para que los integrantes registren resultados y que la app ”no organiza ni interviene en ningún acuerdo económico entre los integrantes, ni recibe ni envía fondos con motivo del torneo”.

Para ALEA, ese disclaimer no es suficiente para desligarlo de la regulación de los juegos de azar. En su nota, señaló: “Mercado Libre facilita e intermedia herramientas financieras para la transferencia de fondos entre participantes, vinculados causalmente al acierto de pronósticos deportivos. Prevé expresamente que el Organizador podrá establecer un monto simbólico en base al cual los integrantes podrán optar por realizar una transferencia a los ganadores una vez finalizado el torneo”.

“Esta previsión contractual desnaturaliza la gratuidad de una operatoria estrictamente promocional, transmutándola en la estructuración de pozos mutuos o esquemas de apuestas que, como tales, quedan alcanzados por las previsiones del art. 301 bis del Código Penal”, agregó ALEA en su nota.