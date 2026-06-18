La Justicia ratificó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió mantener la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner al considerar que cumplió de manera adecuada las condiciones fijadas para la ejecución de la condena en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La decisión fue firmada este miércoles por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, luego de analizar los informes elaborados por los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la medida durante los últimos tres meses.

El magistrado sostuvo que los reportes oficiales “evidencian, por parte de Fernández de Kirchner, una actitud de sujeción al control judicial” y, principalmente, “de respeto por las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”.

La resolución adquiere relevancia porque se conoció apenas días después de la polémica generada por la aparición de estructuras frente al balcón del departamento donde cumple la condena y por la conducta que la exmandataria desplegó en ese contexto. Sin embargo, el juez concluyó que ese episodio no alcanza para modificar el régimen vigente.

“El episodio referido justificó la advertencia formal impartida por el suscripto”, señaló Giménez Uriburu. Pero aclaró que, analizado junto al resto de los antecedentes, “no posee entidad suficiente para alterar, por sí mismo, la conclusión a la que conducen los informes producidos por los organismos de control”.