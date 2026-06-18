Histórico acuerdo entre Irán y Estados Unidos

El documento, conocido como el "memorando de Islamabad", establece las bases para un cese de hostilidades "inmediato y permanente" en todos los frentes militares. Este acuerdo busca cerrar un capítulo de extrema tensión que había puesto en vilo la estabilidad global y la economía mundial durante más de cien días de conflicto. La firma del pacto se realizó de manera electrónica y digital este miércoles 17 de junio, adelantándose a la ceremonia presencial que originalmente estaba prevista para el viernes en Suiza.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una vía vital por la que transita gran parte del crudo mundial y que permanecía bloqueada. En el ámbito económico, el acuerdo contempla el alivio de las sanciones estadounidenses y permite que Irán reanude de inmediato sus exportaciones de petróleo para estabilizar el mercado internacional. Sin embargo, persiste una fuerte controversia respecto a un supuesto fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Irán patrocinado por Washington y sus aliados.

La urgencia del acuerdo también responde a la crítica situación energética global, ya que las reservas de petróleo de los países de la OCDE alcanzaron su nivel más bajo desde 1990 debido al conflicto. Trump destacó que el pacto evita una "catástrofe económica" inminente, asegurando que se han cumplido los objetivos de reabrir las rutas comerciales y frenar el programa nuclear iraní. No obstante, los expertos de la Agencia Internacional de Energía advierten que, si bien la reapertura de las rutas marítimas es una noticia positiva, la normalización total del suministro y el consumo de crudo será un proceso gradual que se extenderá hasta 2027.

A pesar de la firma, el escenario sigue siendo frágil debido a las continuas tensiones en el sur del Líbano, donde Irán ha denunciado más de 80 violaciones de la tregua por parte de fuerzas israelíes en las últimas 48 horas. Teherán advirtió que el cese de los ataques israelíes es fundamental para la supervivencia del memorando de entendimiento. Por su parte, Donald Trump mantuvo su discurso desafiante al aclarar que, si Irán no cumple con lo pactado, Estados Unidos está preparado para "volver a lanzar bombas", subrayando que el texto actual no es definitivo y que la paz depende estrictamente del cumplimiento de los compromisos asumidos.