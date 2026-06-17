Denunciaron a Lilia Lemoine por presuntas irregularidades en su patrimonio

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, enfrenta dos denuncias judiciales que complican al oficialismo, donde la acusan de haber omitido información en su declaración jurada y de haber utilizado un contrato del Congreso de la Nación para pagar a su abogado particular. A eso se suma un dato incómodo: aún no presentó la declaración jurada de 2024.

Las denuncias fueron presentadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín, quienes pusieron el foco en la declaración jurada que Lemoine presentó en octubre de 2024, correspondiente al período anterior.

Según explican, la diputada nunca entregó la declaración jurada inicial, un documento que todos los funcionarios deben presentar dentro de los primeros 30 días hábiles después de asumir el cargo. Lemoine asumió como diputada el 10 de diciembre de 2023.