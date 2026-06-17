Denunciaron a Lilia Lemoine por presuntas irregularidades en su patrimonio
La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, enfrenta dos denuncias judiciales que complican al oficialismo, donde la acusan de haber omitido información en su declaración jurada y de haber utilizado un contrato del Congreso de la Nación para pagar a su abogado particular. A eso se suma un dato incómodo: aún no presentó la declaración jurada de 2024.
Las denuncias fueron presentadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín, quienes pusieron el foco en la declaración jurada que Lemoine presentó en octubre de 2024, correspondiente al período anterior.
Según explican, la diputada nunca entregó la declaración jurada inicial, un documento que todos los funcionarios deben presentar dentro de los primeros 30 días hábiles después de asumir el cargo. Lemoine asumió como diputada el 10 de diciembre de 2023.
La única declaración que presentó fue la correspondiente a 2023 y allí aseguró que no tenía bienes, deudas ni gastos personales, y que su patrimonio era de cero pesos. Pero los registros públicos muestran otra realidad. Según la Central de Deudores del Banco Central, al 31 de diciembre de 2023 la cosplayer tenía una deuda de 502 mil pesos con cuatro entidades financieras.
Entre ellas aparecía una deuda con Tarjeta Cencosud en situación 4, una categoría que refleja un importante atraso en los pagos. También registraba compromisos con el Banco Ciudad y créditos asociados a Mercado Libre. “El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró”, explicó a Página 12 el abogado Facundo Pérez Ernst.
Según detalló, Lemoine canceló esas deudas una vez que empezó a cobrar su sueldo como diputada. Sin embargo, eso no la eximía de informar cuál era su situación patrimonial al momento de asumir el cargo.
Las dudas también alcanzan a los inmuebles. Los denunciantes sostienen que Lemoine debió informar la casa en la que vive actualmente y que heredó de su madre. La diputada argumentó públicamente que no la incorporó porque la sucesión todavía no está terminada. Sin embargo, Pérez Ernst sostiene que, al ser hija única, ya posee derechos sucesorios y debió incluirla en la declaración.
Además, un testigo de identidad reservada aseguró que existirían otras propiedades vinculadas a la legisladora en Belgrano e Ituzaingó. Esa información todavía no fue corroborada por la Justicia.