La canasta de crianza subió entre 1,7% y 1,8% en mayo

El costo de la canasta de crianza presentó subas de entre 1,7% y 1,8% en mayo, por lo cual hubo una importante desaceleración respecto del 3,5% de abril. Ocurrió en línea con el menor avance de la inflación.

Para niños menores a un año, la canasta trepó 1,7% hasta los $520.569, según datos publicados este martes por el INDEC. De ese total, más de dos tercios correspondió al costo de las tareas de cuidado, que generalmente recaen en las mujeres, mientras que el resto se dio en concepto de los bienes y servicios necesarios.

Mismo avance experimentó el valor monetario necesario para niños de entre uno y tres años, que se ubicó en los $620.125. En este caso, los cuidados representaron un poco menos del 65% del total.

Asimismo, para mantener a niños de cuatro y cinco años, se requirieron $529.756 en el quinto mes del año, un 1,8% más que en abril. Aquí la proporción entre bienes y servicios, y cuidado, fue casi equitativa, en cerca de un 50% para cada componente.