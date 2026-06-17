El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, notificó este martes a la vicepresidenta Victoria Villarruel que asistirá el 2 de julio al Senado para brindar su informe de gestión, en medio de los cuestionamientos por las omisiones de bienes en sus declaraciones juradas.

El ministro coordinador oficializó su decisión mediante una carta formal. "Señora presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día jueves 02 de julio, y así brindar el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del gobierno", redactó Adorni.

La confirmación de esta visita parlamentaria ocurre en un escenario de extrema tensión con sectores opositores y aliados. Diversos espacios exigen la dimisión del funcionario a causa de irregularidades en la declaración de su patrimonio por más de u$s500 mil.