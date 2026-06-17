Sáenz anunció becas para estudiantes de Medicina
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la presentación de un paquete de medidas destinadas al fortalecimiento de las escuelas técnicas, además del otorgamiento de becas a estudiantes de Medicina en la Universidad Nacional de Salta. Asimismo, se buscará conceder alojamiento a 100 estudiantes universitarios del interior que cursen sus estudios en la Capital. Todas estas intervenciones representarán una inversión de $2 mil millones.
Durante la presentación, el Gobernador enfatizó: “Estamos poniendo la piedra fundamental de una política de Estado que prioriza la educación como una inversión estratégica”.
Recordó que ante un panorama donde la Nación dejó de financiar el equipamiento y parte de obras en las escuelas técnicas, “en Salta tomamos la decisión política de asumir con fondos propios obras pendientes y dotar de tecnología de punta a técnicas y nuestros jóvenes”, puntualizó.
Esto en relación a la ejecución de obras prioritarias en los edificios escolares y la dotación de tecnología de punta tanto a las técnicas como a los Centros de Formación Profesional. Se beneficiarán aproximadamente 100 instituciones
Remarcó que el objetivo es generar oportunidades y garantizar que los jóvenes tengan herramientas que les permitan construir su futuro: “Salta es una tierra de oportunidades para el mundo, pero, por sobre todas las cosas, debe ser una tierra de oportunidades para los salteños. Tenemos la obligación de generar las condiciones para que esas oportunidades existan y ellos tienen el derecho de acceder a ellas”, aseguró.
Adelantó que la Provincia presentará próximamente un Plan Integral de Educación que incluye a todas las áreas del Gobierno: “Estamos trabajando en un plan integral que presentaremos próximamente y que involucrará a todas las áreas del gobierno, porque la educación es una política transversal que requiere el compromiso de todos”, señaló.
También agradeció a los legisladores que impulsaron el proyecto de becas, al equipo de los ministerios de Economía y Educación y a todos los actores que trabajaron en la iniciativa. “Cuando pensamos en políticas públicas y en políticas de Estado, debemos actuar como un verdadero equipo. Más allá de dónde venimos, lo importante es hacia dónde vamos”, indicó.
La ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, destacó el gran impacto de los anuncios para el sistema educativo y de salud provincial y afirmó que “la grandeza de una patria está en su gente”. “Hoy es un día de fiesta. Es el fruto de un trabajo en equipo para dotar al interior de médicos salteños y garantizar que los jóvenes puedan estudiar medicina en la provincia”, expresó. La ministra señaló que el programa contempla becas y alojamiento para estudiantes del interior, con el objetivo de evitar que tengan que irse de Salta para formarse.
Fiore Viñuales también se refirió a la reactivación de obras en escuelas técnicas sin techo que se encontraban paralizadas por decisión nacional. “El Gobernador dijo presente una vez más, porque no solo hay que decir sino hacer”, señaló.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, agradeció a la Provincia y al gobernador Sáenz por la iniciativa que constituye una inversión estratégica y una decisión política clave para fortalecer el sistema de salud de Salta. "Esto no es sólo una ayuda económica, sino una inversión para los futuros médicos que van a cuidar la salud de nuestra sociedad", señaló Nina. El rector destacó que la UNSa ya cuenta con 76 médicos recibidos y se espera que a fin de año se sumen 100 más. "Estudiar medicina requiere compromiso, responsabilidad y dedicación. Estas becas son un alivio material y también un mensaje para los jóvenes: un premio a la vocación de quienes eligen esta carrera", afirmó.
Becas de Medicina: Respaldo a los futuros profesionales del interior
Uno de los puntos salientes fue la puesta en marcha del Decreto N.º 347/2026, el cual reglamenta la Ley N.º 8359. Este instrumento legal crea el régimen especial de becas para estudiantes del interior provincial que cursan la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
El Gobernador detalló que el programa de becas busca subsanar el déficit histórico de profesionales médicos en los departamentos del interior y recordó sus gestiones para que la universidad de Salta tenga su propia carrera. “Eso es gestión, porque no importa si es o no responsabilidad de la Provincia; hay que buscar y encontrar soluciones y hacerse cargo de cuestiones que muchas veces no corresponden estrictamente a nuestra competencia”, dijo. Es con esta perspectiva que la provincia está interviniendo en rutas nacionales, en la ejecución de viviendas y aún con el incentivo docente. “Son momentos difíciles y tenemos que priorizar recursos para lo que es fundamental”, sostuvo.
El estudiante de 5° año de la carrera de Medicina, Mateo Ola agradeció al Gobierno provincial por esta oportunidad, más aún en el marco de la situación económica del país que presenta muchas dificultades. “Este apoyo representa una ayuda fundamental para quienes estamos cursando la carrera de Medicina. Contar con este acompañamiento económico nos permite continuar nuestros estudios y seguir formándonos para alcanzar nuestra meta profesional”.
“Desde nuestra parte, el mejor modo de retribuir esta ayuda es con esfuerzo, dedicación y compromiso en nuestra formación. En el futuro, esperamos ejercer nuestra profesión con responsabilidad, ética y vocación de servicio, contribuyendo al bienestar de las personas y de nuestra comunidad”.
Asistieron también a la ceremonia los ministros de Economía, Roberto Dib Ashur; de Desarrollo Social, Mario Mimessi; el secretario de Salud, Martín Monerris, demás secretarios y subsecretarios del ejecutivo provincial y autoridades de la Universidad Nacional; los diputados provinciales: Patricio Peñalba Arias, Laura Cartuccia, Patricia Hucena; gremios, directores de escuelas técnicas, docentes y alumnos, entre otros.