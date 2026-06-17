Sáenz anunció becas para estudiantes de Medicina

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la presentación de un paquete de medidas destinadas al fortalecimiento de las escuelas técnicas, además del otorgamiento de becas a estudiantes de Medicina en la Universidad Nacional de Salta. Asimismo, se buscará conceder alojamiento a 100 estudiantes universitarios del interior que cursen sus estudios en la Capital. Todas estas intervenciones representarán una inversión de $2 mil millones.

Durante la presentación, el Gobernador enfatizó: “Estamos poniendo la piedra fundamental de una política de Estado que prioriza la educación como una inversión estratégica”.

Recordó que ante un panorama donde la Nación dejó de financiar el equipamiento y parte de obras en las escuelas técnicas, “en Salta tomamos la decisión política de asumir con fondos propios obras pendientes y dotar de tecnología de punta a técnicas y nuestros jóvenes”, puntualizó.

Esto en relación a la ejecución de obras prioritarias en los edificios escolares y la dotación de tecnología de punta tanto a las técnicas como a los Centros de Formación Profesional. Se beneficiarán aproximadamente 100 instituciones

Remarcó que el objetivo es generar oportunidades y garantizar que los jóvenes tengan herramientas que les permitan construir su futuro: “Salta es una tierra de oportunidades para el mundo, pero, por sobre todas las cosas, debe ser una tierra de oportunidades para los salteños. Tenemos la obligación de generar las condiciones para que esas oportunidades existan y ellos tienen el derecho de acceder a ellas”, aseguró.

Adelantó que la Provincia presentará próximamente un Plan Integral de Educación que incluye a todas las áreas del Gobierno: “Estamos trabajando en un plan integral que presentaremos próximamente y que involucrará a todas las áreas del gobierno, porque la educación es una política transversal que requiere el compromiso de todos”, señaló.

También agradeció a los legisladores que impulsaron el proyecto de becas, al equipo de los ministerios de Economía y Educación y a todos los actores que trabajaron en la iniciativa. “Cuando pensamos en políticas públicas y en políticas de Estado, debemos actuar como un verdadero equipo. Más allá de dónde venimos, lo importante es hacia dónde vamos”, indicó.

La ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, destacó el gran impacto de los anuncios para el sistema educativo y de salud provincial y afirmó que “la grandeza de una patria está en su gente”. “Hoy es un día de fiesta. Es el fruto de un trabajo en equipo para dotar al interior de médicos salteños y garantizar que los jóvenes puedan estudiar medicina en la provincia”, expresó. La ministra señaló que el programa contempla becas y alojamiento para estudiantes del interior, con el objetivo de evitar que tengan que irse de Salta para formarse.