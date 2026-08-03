ADP confirmó que se suma al paro docente nacional de este lunes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto, una medida que tendrá impacto en escuelas públicas de distintas provincias y que también contará con la adhesión de otros sectores estatales y universitarios.

La Asociación Docente Provincial confirmó que adherirá al paro nacional de 24 horas convocado por CTERA.

El reclamo de los gremios está vinculado a la falta de convocatoria a una paritaria docente nacional, por mayor financiamiento educativo y el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.