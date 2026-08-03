El reclamo de los gremios está vinculado a la falta de convocatoria a una paritaria docente nacional, por mayor financiamiento educativo y el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.
ADP confirmó que se suma al paro docente nacional de este lunes
LocalesHace 7 horasPrensa
CTERA convocó una medida nacional y varias provincias podrían quedar sin clases.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto, una medida que tendrá impacto en escuelas públicas de distintas provincias y que también contará con la adhesión de otros sectores estatales y universitarios.
La Asociación Docente Provincial confirmó que adherirá al paro nacional de 24 horas convocado por CTERA.
La medida de fuerza del lunes alcanzará a:
- Docentes y auxiliares estatales de todo el país nucleados en CTERA y gremios adheridos.
- Trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, donde confirmaron su participación sindicatos como SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET.
- Trabajadores estatales de ATE, que acompañarán la jornada de protesta.
- Docentes universitarios, con la participación de gremios como CONADU Histórica.
- Escuelas privadas, donde la adhesión dependerá de los docentes afiliados a los sindicatos que acompañen la medida.
Te puede interesar
29 incidentes causados por el viento y el fuego
PrensaLocalesHace 2 horas
La Subsecretaría de Protección Ciudadana, trabajó arduamente para solucionar los diferentes inconvenientes. Se recomienda seguir tomando recaudos teniendo en cuenta que durante los próximos días el alerta podría regresar.
En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 2100 pacientes
PrensaLocalesHace 2 horas
Hubo 809 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 784 en el San Bernardo, 279 en el Señor del Milagro, 226 en el Papa Francisco, 43 en el Arturo Oñativia y 30 en el Miguel Ragone. Además, sumaron 306 las intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC.