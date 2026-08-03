ADP confirmó que se suma al paro docente nacional de este lunes

CTERA convocó una medida nacional y varias provincias podrían quedar sin clases.
LocalesHace 7 horasPrensaPrensa
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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto, una medida que tendrá impacto en escuelas públicas de distintas provincias y que también contará con la adhesión de otros sectores estatales y universitarios.

La Asociación Docente Provincial confirmó que adherirá al paro nacional de 24 horas convocado por CTERA.

El reclamo de los gremios está vinculado a la falta de convocatoria a una paritaria docente nacional, por mayor financiamiento educativo y el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

La medida de fuerza del lunes alcanzará a:

  • Docentes y auxiliares estatales de todo el país nucleados en CTERA y gremios adheridos.
  • Trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, donde confirmaron su participación sindicatos como SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET.
  • Trabajadores estatales de ATE, que acompañarán la jornada de protesta.
  • Docentes universitarios, con la participación de gremios como CONADU Histórica.
  • Escuelas privadas, donde la adhesión dependerá de los docentes afiliados a los sindicatos que acompañen la medida.

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