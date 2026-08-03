Sancionaron a los responsables de un incendio de pastizales en zona sur

Los infractores fueron identificados y multados por iniciar un foco ígneo en un terreno del loteo Campo Nuevo IV. La comuna reiteró el pedido de extremar las medidas de prevención ante las condiciones meteorológicas que elevan el riesgo de incendios forestales en la ciudad.
LocalesHace 7 horasPrensaPrensa
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La Municipalidad de Salta sancionó a un vecino y al propietario de un terreno por provocar un incendio de pastizales en el loteo Campo Nuevo IV, ubicado entre los barrios El Bosque y Santa Ana II, en la zona sur de la ciudad.

Tras un alerta recibido a través del sistema de emergencias 105, personal de Protección Ciudadana y de la Patrulla Ambiental se dirigió al lugar, donde constató la presencia del foco ígneo y actuó de inmediato para controlar la situación.

Los equipos municipales realizaron tareas de sofocación, extinción y enfriamiento, evitando que el fuego se propagara a sectores aledaños.

El incendio afectó una superficie aproximada de 50 por 50 metros de pastizales y vegetación de mediana combustión. Como resultado de las actuaciones, se labraron las actas correspondientes y se aplicaron multas a los responsables por generar una situación de riesgo para el ambiente y la comunidad.

Ante las altas temperaturas, los bajos índices de humedad y ráfagas de vientos previstos para los próximos días en la ciudad, la Municipalidad solicita a los vecinos reforzar las medidas de prevención para evitar incendios.

Se recuerda no quemar pastizales, restos de poda ni residuos; no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en caminos, senderos o áreas con vegetación seca; evitar dejar botellas, plásticos u otros elementos que puedan generar efecto lupa; y no circular en motocicleta por zonas de pastizales durante jornadas de extrema sequedad y altas temperaturas.

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana, trabajó arduamente para solucionar los diferentes inconvenientes. Se recomienda seguir tomando recaudos teniendo en cuenta que durante los próximos días el alerta podría regresar.
 
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