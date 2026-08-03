Sancionaron a los responsables de un incendio de pastizales en zona sur

La Municipalidad de Salta sancionó a un vecino y al propietario de un terreno por provocar un incendio de pastizales en el loteo Campo Nuevo IV, ubicado entre los barrios El Bosque y Santa Ana II, en la zona sur de la ciudad.

Tras un alerta recibido a través del sistema de emergencias 105, personal de Protección Ciudadana y de la Patrulla Ambiental se dirigió al lugar, donde constató la presencia del foco ígneo y actuó de inmediato para controlar la situación.

Los equipos municipales realizaron tareas de sofocación, extinción y enfriamiento, evitando que el fuego se propagara a sectores aledaños.

El incendio afectó una superficie aproximada de 50 por 50 metros de pastizales y vegetación de mediana combustión. Como resultado de las actuaciones, se labraron las actas correspondientes y se aplicaron multas a los responsables por generar una situación de riesgo para el ambiente y la comunidad.

Ante las altas temperaturas, los bajos índices de humedad y ráfagas de vientos previstos para los próximos días en la ciudad, la Municipalidad solicita a los vecinos reforzar las medidas de prevención para evitar incendios.

Se recuerda no quemar pastizales, restos de poda ni residuos; no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en caminos, senderos o áreas con vegetación seca; evitar dejar botellas, plásticos u otros elementos que puedan generar efecto lupa; y no circular en motocicleta por zonas de pastizales durante jornadas de extrema sequedad y altas temperaturas.