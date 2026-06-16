¿El Mundial 2026 taparía la preocupación económica de los argentinos?

El fervor por "La Scaloneta" no está en discusión. Según el informe de Giacobbe realizado en junio de 2026, un 71,5% de los argentinos está convencido de que la Selección volverá a salir campeona en este Mundial 2026. Sin embargo, al confrontar este deseo con la situación del país, la balanza se inclina hacia la gestión económica.

Ante la consulta sobre qué preferirían para los próximos cuatro años, la sociedad argentina se muestra dividida, pero con una tendencia hacia la recuperación financiera. Un 48,8% de los encuestados elegiría que Argentina mejore económicamente aunque le vaya mal en el Mundial, superando al 44,2% que optaría por ganar la Copa del Mundo aunque la economía no muestre mejorías.