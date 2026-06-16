Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a menores de 16 años

El objetivo de la iniciativa es proteger a los menores de edad de los peligros de la red. “Lo veo como padre. Conozco perfectamente los miedos que todos sentimos al pensar en este tema. Lo único que siempre he querido para mis hijos, con la mano en el corazón, es que sean felices y estén seguros, y creo que eso es lo que cualquier padre desea, pero ahora me pregunto: ‘¿De verdad creemos que las redes sociales crean un ambiente feliz para nuestros hijos?’, ha expresado Starmer en una rueda de prensa.

El primer ministro ha admitido que la medida no será fácil de implementar, principalmente por la oposición de las propias compañías digitales, que quieren hacer creer que sus plataformas son “inmutables, parte de un orden casi natural”. Sin embargo, Starmer ha defendido que su país tiene “la capacidad de decisión” y que “las redes sociales están haciendo infelices a los niños”. ”¿De verdad creemos que es un lugar donde pueden sentirse seguros? Creo que ni siquiera necesito responder a esas preguntas, ¿verdad?. Todos los padres pueden verlo con sus propios ojos", ha agregado.