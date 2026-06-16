Estudiantes de Angastaco crearon una app contra el bullying

Con tan solo 16 años, los estudiantes decidieron involucrarse activamente en una realidad que muchas veces duele y preocupa. Entendieron que implicarse también significa accionar, buscar soluciones y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. Así nació REFUGIO, una propuesta creada desde la empatía, la sensibilidad y el compromiso social.

La aplicación fue desarrollada bajo el lema: “Ningún adolescente debería sentirse solo”, buscando convertirse en un espacio seguro donde los jóvenes puedan sentirse escuchados, contenidos y acompañados emocionalmente.

REFUGIO ofrece mensajes motivacionales, ejercicios de relajación, herramientas para fortalecer la autoestima y recursos para aprender a gestionar emociones difíciles. Además, incluye números reales de emergencia y asistencia inmediata para facilitar el acceso a redes de ayuda profesional.

El proyecto también implicó un profundo trabajo de investigación y reflexión sobre salud emocional y convivencia escolar. Los alumnos realizaron entrevistas y actividades para comprender mejor las problemáticas que afectan actualmente a muchos adolescentes.

Actualmente, la aplicación se encuentra en etapa de prueba y evaluación, con la esperanza de que pueda convertirse en una herramienta de apoyo real dentro de la comunidad educativa.