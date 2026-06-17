Salta homenajeó a Martín Miguel de Güemes en un nuevo aniversario de su muerte

La Municipalidad participó este miércoles de los actos oficiales en conmemoración del 205° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, en una jornada de homenaje al prócer salteño que reunió a autoridades, fuerzas militares, instituciones y fortines gauchos.

Las actividades comenzaron en el Panteón de las Glorias del Norte, en la Catedral Basílica, donde el gobernador Gustavo Sáenz, el intendente, Emiliano Durand, y demás autoridades realizaron una ofrenda floral, participaron de una invocación religiosa y del tradicional toque de silencio en memoria del héroe nacional.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al Monumento al General Martín Miguel de Güemes, donde se desarrolló el acto central. La ceremonia incluyó la presentación y revista de tropas, el izamiento de las banderas nacional y provincial y la colocación de ofrendas florales

Posteriormente, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno al General Güemes. Luego se realizó una invocación religiosa y hubo palabras a cargo del presidente de la Asociación Tradicionalista de Salta «Gauchos de Güemes», Sergio Marinaro.

Como cierre de la jornada conmemorativa, se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-militar, del que participaron efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad, instituciones y fortines y agrupaciones gauchas.