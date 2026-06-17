Ofrecerán servicios para realizarse mamografìas y Papanicolaou en el Valle de Lerma

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestará servicios en el Valle Lerma, donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad de realizarse mamografías y Papanicolaou gratuitas. La actividad es organizada en conjunto con el hospital San Rafael de El Carril y del hospital Dr. Nicolás Lozano de La Merced.

Las jornadas previstas son:

18 de junio- El Carril (mamografías y PAP)

19 de junio – La Merced (mamografías y PAP)

Así lo informó la Subsecretaría de Medicina Social, destacando que la atención arrancará en el hospital San Rafael de El Carril y finalizará el viernes en la Plaza San Martín de La Merced.

Los turnos 30 se otorgarán por orden de llegada y la atención se realizará el día jueves 18, de 8 a 14 y el viernes 19, de 9 a 12 los primeros 15 y de 14 en adelante, los turnos restantes.

Se ofrecerá la posibilidad de realizarse mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años y a aquellas menores de esa edad que presenten antecedentes familiares de cáncer de mama. Las personas que sean afiliados de la obra social PAMI, también podrán acceder al estudio.

Además, se efectuarán exámenes de Papanicolaou (PAP) para la detección temprana de células anormales que puedan indicar riesgo de cáncer de cuello de útero.

Por otra parte, se colocarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, a fin de que la población pueda completar los esquemas de inmunización correspondientes a cada edad. Además, habrá un stand informativo para personas con diabetes a cargo del hospital San Rafael de El Carril.

Requisitos para estudios oncológicos

Mamografías (cupos limitados)

Presentar DNI.

Mujeres mayores de 40 años.

No encontrarse en período de lactancia.

Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía.

Mujeres menores de 40 años: solo con antecedentes familiares y pedido médico ginecológico.

Control ginecológico – PAP (cupos limitados)

Destinado a toda persona con útero.

No estar menstruando.

No haber mantenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas.

No utilizar óvulos ni cremas vaginales en las 48 horas previas al estudio.