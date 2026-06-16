Los récords que Messi busca romper en el Mundial 2026

Con sus convocatorias para esta Copa del Mundo, Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa son los únicos futbolistas en participar en seis ediciones.

De todos ellos el argentino será probablemente hoy en el debut ante Argelia, el primero en saltar al césped en sus seis torneos.

Ronaldo deberá esperar al miércoles para seguir sus pasos mientras Ochoa vio desde el banco el debut de México.

En sus dos décadas en la élite absoluta, Messi compitió anteriormente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, donde alcanzó por primera vez el trofeo soñado.

Máximo goleador histórico de los Mundiales

En su trayectoria mundialista, Messi suma 13 goles y es el jugador en activo más cercano al récord de 16 de Miroslav Klose.

El argentino tiene opciones de desbancar al alemán de la cima de máximos artilleros si bien el francés Kylian Mbappé, 11 años más joven que Messi, pisa fuerte por detrás con 12 dianas.

Futbolista con más victorias

Messi tiene todavía más cerca otra marca de Klose, la de juegos ganados en los Mundiales.

El exdelantero se retiró con 17 victorias en cuatro participaciones, en las que siempre alcanzó como mínimo las semifinales con Alemania.

El argentino llega con 16 a su última participación, tras haber sufrido una eliminación en octavos en 2018 y otra en cuartos en 2010.

Más partidos jugados

Este es un récord que Messi ya tiene y que solo buscará extender durante el Mundial 2026. Actualmente, el argentino ya es el dueño absoluto de este con 26 partidos disputados en fases finales

Messi ya es el dueño absoluto de este título con 26 partidos disputados en fases finales, superando a Lothar Matthäus, quien contó 25. Con el nuevo formato extendido de 48 selecciones, cada minuto sumado ampliará su propia marca histórica.

Terminar con la maldición del bicampeonato

Esto no solo aplica para Messi, sino para toda la selección argentina.

Resulta que lograr dos Copas del Mundo al hilo es una hazaña casi imposible en la era moderna. Los únicos países en la historia que lograron el bicampeonato fueron:

Italia: en 1934 y 1938

Brasil: en Suecia 1958 y Chile 1962

Desde entonces, hemos visto cómo cada selección defensora del título mundial es incapaz de repetir la corona de forma consecutiva, sufriendo además eliminaciones prematuras y catastróficas.