River perdió 1 a 0 con Gimnasia LP por el Torneo Clausura
River cayó en La Plata ante Gimnasia por 1 a 0 por la segunda fecha del Torneo Clausura y volvió a dejar una imagen preocupante. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet no mostró carácter ni actitud, estuvo muy lejos del arco rival y todavía no pudo sumar puntos en el inicio del semestre, en el que acumula tres derrotas consecutivas entre Copa Argentina y el certamen local. El próximo domingo, ante Rosario Central, tendrá una prueba de fuego.
River sumó su segundo bochorno consecutivo en el Torneo Clausura y deberá cambiar la imagen rápidamente. El próximo domingo, sin margen de error, el Millonario volverá al Monumental para recibir a Rosario Central, en un partido donde intenrecuperarse ante su gente y conseguir sus primeros puntos en el campeonato.