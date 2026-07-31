El Millonario, que tuvo pocas situaciones, cayó por la mínima contra el Lobo en el Bosque y acumuló su segunda derrota consecutiva. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet no mostró identidad ni actitud, se quedó con las manos vacías y mucha incertidumbre.
Boca venció a O'Higgins por penales y avanzó a los octavos de final
DeportesHace 3 horasPrensa
El Xeneize, que por momentos la pasó mal, le ganó 4 a 3 en los penales al conjunto chileno en Rancagua y se clasificó a la siguiente etapa eliminatoria del certamen continental.
Boca Juniors venció 4 a 3 a O'Higgins en la definición por penales, en el estadio El Teniente, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, y avanzó a los octavos de final. El Xeneize no tuvo un buen partido, cayó 1 a 0 durante los 90 minutos por el gol de Francisco González y recién reaccionó sobre el final, aunque no le alcanzó para igualar el marcador. Desde los doce pasos, mostró mayor eficacia y selló una clasificación muy trabajada.
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