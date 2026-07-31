Boca venció a O'Higgins por penales y avanzó a los octavos de final

Boca Juniors venció 4 a 3 a O'Higgins en la definición por penales, en el estadio El Teniente, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, y avanzó a los octavos de final. El Xeneize no tuvo un buen partido, cayó 1 a 0 durante los 90 minutos por el gol de Francisco González y recién reaccionó sobre el final, aunque no le alcanzó para igualar el marcador. Desde los doce pasos, mostró mayor eficacia y selló una clasificación muy trabajada.