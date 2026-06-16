Túnez cambió de técnico en pleno Mundial y contrató a un conocido de Argentina

El nombramiento generó impacto por el momento elegido y por el recorrido del técnico francés, recordado especialmente por haber sido el entrenador de Arabia Saudita en el histórico triunfo 2-1 sobre Argentina en Qatar 2022, una de las mayores sorpresas de las últimas Copas del Mundo.

Renard tomará el mando de manera inmediata y tendrá su estreno frente a Japón, en un partido clave para las aspiraciones tunecinas, que quedaron muy comprometidas después de la goleada sufrida en la primera fecha.

La federación de Túnez decidió interrumpir el ciclo de Lamouchi apenas comenzado el torneo, en una medida drástica que reflejó el malestar interno por el rendimiento del equipo y la necesidad de provocar una reacción urgente en la competencia.

El nuevo entrenador llega con una amplia experiencia en selecciones africanas y una fuerte marca mundialista. Además de su paso por Arabia Saudita, dirigió a Zambia, Costa de Marfil y Marruecos, y conquistó dos Copas Africanas de Naciones, una con Zambia en 2012 y otra con Costa de Marfil en 2015.

Su desembarco en Túnez representa una apuesta de emergencia, pero también un intento por recuperar autoridad, competitividad y orden táctico en un seleccionado que necesita sumar de inmediato para seguir con vida.

El desafío será enorme: Renard tendrá pocos días de trabajo antes del cruce con Japón y luego deberá cerrar la fase de grupos ante Países Bajos, en una zona que se volvió cuesta arriba tras el golpe inicial.

Túnez buscará ahora que el mismo técnico que sorprendió al mundo al vencer a la Argentina de Lionel Messi pueda impulsar otra reacción inesperada en una Copa del Mundo marcada por cambios bruscos, urgencias deportivas y decisiones al límite.