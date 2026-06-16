Hoy comienza el juicio por Loan Danilo Peña

A dos años de aquel fatídico 13 de junio de 2024 que cambió para siempre a la provincia de Corrientes, el misterio en torno a la desaparición de Loan Danilo Peña está a punto de entrar en su etapa más decisiva. Este martes comenzará finalmente el juicio oral y público en la capital correntina, un proceso que se estima durará aproximadamente seis meses debido a la enorme complejidad de la causa: hay 17 imputados, casi 200 testigos citados y un expediente que expone las peores sospechas sobre el entorno del menor.

El escenario elegido por el Tribunal Oral Federal es el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, un predio de una manzana completa que cuenta con celdas de detención y la infraestructura necesaria para albergar el gran volumen de personas —entre jueces, fiscales, querellantes y defensores— que participarán de las audiencias. El cronograma inicial ya está fijado para las tres primeras jornadas (16, 17 y 18 de junio) y continuará con un esquema rotativo de dos o tres días por semana.