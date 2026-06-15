Victoria Villarruel se burló de Manuel Adorni en medio del escándalo

Victoria Villarruel volvió a atacar al Gobierno con un mensaje cargado de ironía desde sus redes sociales en medio del escándalo por las denuncias por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este domingo, la vicepresidenta compartió una historia de Instagram en la que aparece Silvio Soldán extendiendo un pendrive hacia la cámara, acompañado por la frase: “Y si esta semana te toca a vos”.

La publicación fue interpretada como una chicana dirigida a Adorni, quien en los últimos días quedó bajo la lupa tras intentar justificar gastos millonarios asegurando que provenían de inversiones en criptomonedas realizadas años atrás.

En su explicación pública, Adorni sostuvo que había encontrado un pendrive en el que conservaba bitcoins adquiridos tiempo atrás y cuyo valor se había multiplicado con el paso de los años. Esa versión generó una fuerte controversia y despertó cuestionamientos tanto en el ámbito político como en las redes sociales.

En ese contexto, la imagen compartida por Villarruel apeló al humor y a una escena fácilmente reconocible para varias generaciones de argentinos. La presencia de Soldán, emblema de los sorteos televisivos, reforzó la idea de una fortuna aparecida casi por azar, una interpretación que rápidamente hicieron miles de usuarios.