Comenzó la construcción del playón deportivo en la nueva plaza Evita

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad avanza con la transformación de la plaza Evita. Los trabajos incluyen diversas acciones como instalación de juegos nuevos, luminarias LED, construcción de cancha deportiva, baños y paseo gastronómico. El objetivo es convertirla en moderno espacio recreativo para la utilización segura por parte de los vecinos de la ciudad.

En la actualidad, se trabaja en la colocación del nuevo hormigón en las caminerías que se encontraban deterioradas y dificultaban el normal desplazamiento de las personas y se dio comienzo a la construcción del playón deportivo.

Es importante destacar que, próximamente se cerrará todo el perímetro para avanzar con las conexiones eléctricas.

Además, se plantarán árboles para garantizar sombra durante toda la jornada. También se construirán vados de accesibilidad conforme a normativa.

Uno de los principales atractivos será la construcción de una cancha totalmente nueva, destinada a la práctica de fútbol, básquet y otras disciplinas, promoviendo el deporte.

La intervención también incluirá la construcción de baños públicos y un paseo gastronómico, consolidando a la plaza como un punto de encuentro para las familias y vecinos.

La intervención responde a un pedido histórico de los vecinos y forma parte de un plan integral que la gestión ya ejecutó en otros sectores. El plazo de la obra es de 120 días.