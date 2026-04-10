Multan a personas por arrojar residuos en la vía pública

La Municipalidad de Salta, a través de la Patrulla Ambiental, continúa reforzando los controles para prevenir la formación de microbasurales y sancionar a quienes arrojan residuos en la vía pública.

Vecinos de los barrios El Tribuno y Miguel Aráoz habían denunciado la presencia de un microbasural en la intersección de la avda. Mariano Moreno y Diario Guaraní que sería generado por personas de otros sectores.

Ante esta situación el personal de la Patrulla Ambiental se constituyó en el lugar corroborando la existencia del foco infecciosos; y en ese momento se logró detectar a un hombre que se disponía a arrojar neumáticos fuera de uso.

Esta persona fue sancionada mediante un acta de infracción y luego se procedió a la limpieza del microbasural que no sólo afecta la salud de los vecinos de la zona, sino que también provocan obstrucciones viales.

Quienes adviertan sobre este tipo de situaciones pueden realizar las denuncias llamando al 147 o mediante la APP Muni Salta.