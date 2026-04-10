Erradicaron un microbasural en un sector reservado para personas con discapacidad

La Municipalidad continúa con diversas intervenciones en microbasurales y focos infecciosos generados en la vía pública como veredas, platabandas, espacios verdes, canales pluviales y terrenos baldíos.

En esta ocasión, en la esquina de España y Brown el arrojo indiscriminado e indebido de residuos (restos de poda, escombros, basura y electrodomésticos, entre otros) generó un microbasural que no sólo afecta a la salud de las personas, sino que también provoca obstrucciones viales.

En este caso, los residuos habían sido arrojados en un lugar reservado para el ascenso y descenso de personas con discapacidad exclusivamente; espacio correctamente identificado.

Quienes adviertan sobre este tipo de situaciones pueden realizar las denuncias llamando al 147 o mediante la APP Muni Salta.