Erradicaron un microbasural en un sector reservado para personas con discapacidad

La Municipalidad llevó adelante tareas de limpieza y saneamiento en la intersección de España y Brown. El arrojo indebido de residuos había generado obstrucciones en un sector destinado al ascenso y descenso. La situación afectaba la salubridad y el uso adecuado del espacio público.
LocalesHace 5 horasPrensaPrensa
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La Municipalidad continúa con diversas intervenciones en microbasurales y focos infecciosos generados en la vía pública como veredas, platabandas, espacios verdes, canales pluviales y terrenos baldíos.

En esta ocasión, en la esquina de España y Brown el arrojo indiscriminado e indebido de residuos (restos de poda, escombros, basura y electrodomésticos, entre otros) generó un microbasural que no sólo afecta a la salud de las personas, sino que también provoca obstrucciones viales.

En este caso, los residuos habían sido arrojados en un lugar reservado para el ascenso y descenso de personas con discapacidad exclusivamente; espacio correctamente identificado.

Quienes adviertan sobre este tipo de situaciones pueden realizar las denuncias llamando al 147 o mediante la APP Muni Salta.

 

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