Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: se activó el protocolo de seguridad

Este jueves, en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de la provincia de Jujuy, un avión fue evacuado debido a una supuesta amenaza de bomba que comenzó a circular entre los pasajeros en el momento del embarque. Se trataba del vuelo FO 5181 de la empresa Fly Bondi y tenía como destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su horario de salida estaba estipulado para las 15:20 horas.

El protocolo de seguridad antibombas se activó luego de que un pasajero haya hecho un comentario relacionado a que el avión iba a explotar. Todos los pasajeros fueron inmediatamente desembarcados y el avión fue llevado a una zona alejada para poder realizarle todos los controles correspondientes y evitar cualquier tipo de riesgo.

Participaron en el operativo diferentes áreas de seguridad, tales como Bomberos, SAME y efectivos policiales. Asimismo, se realizó un corte en la Ruta Nacional 66 para acelerar y facilitar el trabajo. Por el momento, todos los vuelos que planeaban despegar desde el aeropuerto jujeño se encuentran demorados.