Llevó a su perra a la veterinaria para que la bañen y se la devolvieron muerta
La sentencia, dictada por el juez Bernardo Diez del Juzgado Civil y Comercial Nº12, determinó la indemnización tanto por el valor de la mascota como por el daño moral sufrido por su dueña, la abogada Patricia Stadler, quien estableció un precedente de fuerte impacto en la responsabilidad legal de los servicios veterinarios.
El lamentable hecho tuvo lugar cuando la letrada llevó a Juanita en buen estado de salud a una de las sucursales de Animalia, ubicado sobre la avenida Constitución, en la ciudad balnearia.
Horas más tarde, el local se comunicó para notificar la descompensación de la perra. La dueña, al acudir, encontró que su mascota ya había fallecido.
A pesar de las pericias judiciales, no se logró determinar la causa exacta de la muerte. El juez Diez argumentó que “la perra ingresó en buen estado de salud y murió mientras se encontraba bajo el cuidado del comercio”. El fallo también remarcó inconsistencias entre las explicaciones del personal del centro veterinario y la dificultad para reconstruir lo ocurrido en los momentos previos al deceso.