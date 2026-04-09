Llevó a su perra a la veterinaria para que la bañen y se la devolvieron muerta

En Mar del Plata, un fallo judicial sin precedentes condenó a una veterinaria a pagar 17.164.000 pesos tras la muerte de “Juanita”, una bulldog francés de siete años que fue llevada para un servicio de baño y corte de uñas, en enero de 2023.
NacionalesHace 9 horasprensaprensa

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La sentencia, dictada por el juez Bernardo Diez del Juzgado Civil y Comercial Nº12, determinó la indemnización tanto por el valor de la mascota como por el daño moral sufrido por su dueña, la abogada Patricia Stadler, quien estableció un precedente de fuerte impacto en la responsabilidad legal de los servicios veterinarios.

El lamentable hecho tuvo lugar cuando la letrada llevó a Juanita en buen estado de salud a una de las sucursales de Animalia, ubicado sobre la avenida Constitución, en la ciudad balnearia.

Horas más tarde, el local se comunicó para notificar la descompensación de la perra. La dueña, al acudir, encontró que su mascota ya había fallecido.

A pesar de las pericias judiciales, no se logró determinar la causa exacta de la muerte. El juez Diez argumentó que “la perra ingresó en buen estado de salud y murió mientras se encontraba bajo el cuidado del comercio”. El fallo también remarcó inconsistencias entre las explicaciones del personal del centro veterinario y la dificultad para reconstruir lo ocurrido en los momentos previos al deceso.

La sentencia de Diez fijó una indemnización que “supera en más de 14 millones al monto inicialmente reclamado”. La suma contempla el valor de la mascota, los gastos a raíz de lo sucedido y el daño moral por “el vínculo afectivo entre la dueña y su perra, que convivían desde hacía años”. A este monto deberán sumarse los intereses acumulados desde el hecho hasta la fecha.
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