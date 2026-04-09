El INCAA lanzó un concurso de microficción con premios de hasta u$s30.000 por proyecto

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó este jueves el lanzamiento del “Concurso de Microficción 2026”, una iniciativa destinada a promover la producción audiovisual en formato vertical, con premios de hasta u$s30.000 por proyecto.

La medida se formalizó mediante la Resolución 108/2026, firmada por el presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano, y publicada en el Boletín Oficial.

La convocatoria está dirigida a productores que presenten proyectos de microficción compuestos por un mínimo de 30 capítulos, con una duración de entre uno y tres minutos cada uno.

Según se detalla en la norma, el objetivo es impulsar contenidos pensados para plataformas digitales y nuevas audiencias, en línea con las políticas de fomento previstas por la Ley 17.741.

El concurso seleccionará ocho proyectos ganadores, que serán definidos por un jurado integrado por personalidades destacadas del sector audiovisual.

Cada uno de los proyectos elegidos recibirá un premio de US$30.000, que será abonado en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día previo al pago .

El desembolso se realizará en dos tramos: un 80% al momento de la firma del contrato y el 20% restante tras la aprobación técnica del proyecto terminado

Además, los ganadores deberán presentar garantías, como un pagaré o seguro de caución, por el monto inicial recibido .

El plazo de inscripción se abrirá el 14 de abril a las 00 horas y cerrará el 14 de mayo a las 14 horas. Las presentaciones deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma digital del organismo.

Entre los requisitos, se establece que los proyectos deben ser inéditos, no haber recibido financiamiento previo del INCAA y contar con los derechos de autor debidamente acreditados .

También se fija que los productores y directores deberán ser argentinos o extranjeros con residencia en el país.