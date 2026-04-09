Crece el ausentismo escolar en todo el país

Lo advierten los docentes y lo reconocen los alumnos: el ausentismo estudiantil crece en Argentina. El 51% de los estudiantes del último año de secundaria admite haber faltado 15 días o más en el año, según los cuestionarios complementarios de las últimas pruebas Aprender; la cifra se incrementó 7 puntos entre 2022 y 2024, según un nuevo informe de Argentinos por la Educación. El aumento se registró en las 24 jurisdicciones.

Mientras desafíos como la inteligencia artificial generativa, la crisis de atención y los problemas de salud mental adolescente irrumpen en la escuela, el sistema educativo se encuentra jaqueado por dos problemas que a esta altura del siglo XXI parecían resueltos: las dificultades en la alfabetización inicial y el ausentismo.

Faltar mucho a la escuela no solo repercute en menores aprendizajes, sino que con frecuencia funciona como antesala del abandono escolar. Si bien hubo avances en los últimos años, Argentina todavía no cuenta con un sistema de información que permita monitorear las inasistencias a nivel nacional y comparar con precisión la magnitud del fenómeno en las distintas provincias.