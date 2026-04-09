Crece el ausentismo escolar en todo el país
Lo advierten los docentes y lo reconocen los alumnos: el ausentismo estudiantil crece en Argentina. El 51% de los estudiantes del último año de secundaria admite haber faltado 15 días o más en el año, según los cuestionarios complementarios de las últimas pruebas Aprender; la cifra se incrementó 7 puntos entre 2022 y 2024, según un nuevo informe de Argentinos por la Educación. El aumento se registró en las 24 jurisdicciones.
Mientras desafíos como la inteligencia artificial generativa, la crisis de atención y los problemas de salud mental adolescente irrumpen en la escuela, el sistema educativo se encuentra jaqueado por dos problemas que a esta altura del siglo XXI parecían resueltos: las dificultades en la alfabetización inicial y el ausentismo.
Faltar mucho a la escuela no solo repercute en menores aprendizajes, sino que con frecuencia funciona como antesala del abandono escolar. Si bien hubo avances en los últimos años, Argentina todavía no cuenta con un sistema de información que permita monitorear las inasistencias a nivel nacional y comparar con precisión la magnitud del fenómeno en las distintas provincias.
A falta de datos públicos más precisos, el informe de Argentinos por la Educación –elaborado por Bruno Videla, Martín Nistal y Eugenia Orlicki– analizó las cifras de “autorreporte” de faltas que surgen de la encuesta a estudiantes de la prueba Aprender 2024.
Esa información muestra que el ausentismo tiende a concentrarse en ciertos grupos de estudiantes. El 21% de los alumnos dice faltar entre 15 y 19 días por año; el 20%, entre 20 y 29 días; y el 10% registra 30 o más faltas anuales. En contraste, el segmento de jóvenes que suman entre 5 y 14 inasistencias descendió del 41% en 2022 al 34% en 2024: según los autores, esto sugiere un desplazamiento hacia patrones de ausencia más graves. Por su parte, los grupos con menor cantidad de ausencias (de 0 a 4) permanecieron estables.
Para los directores de escuela, el ausentismo estudiantil es el principal obstáculo para el aprendizaje: el 46% lo considera un problema moderado o serio, por encima de otros factores como la impuntualidad (45%), los bajos logros educativos (39%) o el ausentismo docente (37%), según los datos de Aprender 2024.
Los autores señalan que, como en Argentina todavía no existe un sistema consolidado de datos nominales y abiertos sobre las inasistencias escolares, la mayor parte de la información disponible surge de las declaraciones de los propios estudiantes. Esto restringe la capacidad de medir el problema con precisión y de diseñar políticas públicas sustentadas en evidencia, advierten.