El Gobierno celebró la aprobación de los cambios en la Ley de Glaciares

El Gobierno celebró la aprobación de cambios en la Ley de Glaciares, que Diputados sancionó por 137 a 111 votos, y que habilita a las provincias a definir qué explotaciones podrán desarrollarse en zonas glaciares y periglaciares. La Oficina del presidente Javier Milei destacó que la norma “elimina las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”.
La Oficina del Presidente celebró “la sanción de la Cámara de Diputados y la aprobación definitiva del Congreso de la Nación al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darles poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.