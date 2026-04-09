El Gobierno celebró la aprobación de los cambios en la Ley de Glaciares

El Gobierno celebró la aprobación de cambios en la Ley de Glaciares, que Diputados sancionó por 137 a 111 votos, y que habilita a las provincias a definir qué explotaciones podrán desarrollarse en zonas glaciares y periglaciares. La Oficina del presidente Javier Milei destacó que la norma “elimina las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”.

En el comunicado el Gobierno les agradeció a los gobernadores y legisladores que impulsaron la sanción de los cambios en la ley, además de destacar las gestiones de funcionarios.