La argentina Samanta Schweblin ganó el premio literario Aena

La escritora de fantasía y terror se consagró en Barcelona como la primera ganadora del galardón que más dinero otorga en la lengua española con El buen mal, su última obra del 2025.
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La escritora Samanta Schweblin resultó la ganadora de la primera edición del Premio Aena de Narrativa, que además del prestigio le dejó una suma importante de 1 millón de euros.

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La argentina se llevó el galardón de manos de Rosa Montero, este miércoles una cena de gala en Barcelona, España, por la mejor obra publicada en 2025. "Este premio no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino un abrazo a la tradición literaria argentina, que siempre ha sabido encontrar belleza en la extrañeza", destacó Schweblin emocionada.

Entre sus agradecimientos estuvo presente su familia, y la “muy abandonada” universidad pública de Buenos Aires, por contagiarle la pasión lectora, detalló la literata.

Schweblin fue seleccionada entre finalistas de toda Hispanoamérica y España por su "estilo único que combina la tensión del thriller con una profundidad filosófica inusual", según el jurado.

El buen mal (Seix Barral) es el título de la obra que le permitió ganar el Premio Aena de Narrativa 2026, tras competir otras como Ahora y en la hora (Alfaguara), de Héctor Abad Faciolince; Marciano (Literatura Random House), de Nona Fernández; Los ilusionistas (Anagrama), de Marcos Giralt Torrente, y Canon de cámara oscura (Seix Barral), de Enrique Vila-Matas.

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