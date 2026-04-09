La argentina Samanta Schweblin ganó el premio literario Aena

Cada 12 de abril se celebra el Día Internacional del Helado, uno de los postres favoritos de los argentinos, tanto que —se calcula— en el país se consumen un promedio de 7 kilos per cápita. Como cada año, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados (AFADHYA) dio a conocer cuál es el gusto preferido de los argentinos. No es el dulce de leche.