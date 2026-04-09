Abuelas denuncia que el Gobierno suspendió el envío de kits de ADN a todos los consulados en el exterior

Lila Parrondo, psicóloga con 25 años de trayectoria en la Red Europea por el Derecho a la Identidad en Madrid, explicó a EFE que el Gobierno argentino justifica la suspensión de los envíos alegando que "no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez". A su vez, agregó: "Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez".
Tras 20 años de funcionamiento, el fin del envío de kits de ADN a las sedes diplomáticas deja en la indefensión a quienes buscan su identidad en el exterior y carecen de recursos para viajar a Argentina. El programa, que en 2021 se relanzó bajo el lema "Argentina te busca", facilitaba el asesoramiento y la toma de muestras de sangre directamente en los consulados. El procedimiento era posible gracias a que la Cancillería proveía los materiales por vía diplomática, asegurando que la prueba se hiciera en suelo soberano y bajo supervisión oficial.
Jorge Ithurburu, coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, asegura a EFE que, desde la asunción de Javier Milei como presidente, se interrumpió el diálogo con las sedes consulares y no se enviaron kits de ADN por fuera de la vía judicial: "Cancillería está desarticulada y media CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) también, nadie lo va a mandar".
La Agencia EFE intentó confirmación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, pero sus portavoces rehusaron pronunciarse desde Buenos Aires sobre este asunto. Claudia Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y exdirectora ejecutiva de la unidad especial de investigación de CONADI, ratificó que "toda la política con respecto al tema de derechos humanos fue de degradarla, denigrarla, desautorizarla con una falta de respeto total hacia las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares y los hijos".