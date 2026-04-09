Abuelas denuncia que el Gobierno suspendió el envío de kits de ADN a todos los consulados en el exterior

El envío de kits de ADN a los consulados argentinos fue suspendido por el Gobierno, según alertó la Red Internacional de Abuelas de Plaza de Mayo en Europa a la Agencia EFE. Esta medida impide que personas residentes en el exterior, que sospechan ser hijos de desaparecidos durante la última dictadura de 1976-1983, puedan realizarse las pruebas de filiación necesarias.

Lila Parrondo, psicóloga con 25 años de trayectoria en la Red Europea por el Derecho a la Identidad en Madrid, explicó a EFE que el Gobierno argentino justifica la suspensión de los envíos alegando que "no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez". A su vez, agregó: "Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez".

Tras 20 años de funcionamiento, el fin del envío de kits de ADN a las sedes diplomáticas deja en la indefensión a quienes buscan su identidad en el exterior y carecen de recursos para viajar a Argentina. El programa, que en 2021 se relanzó bajo el lema "Argentina te busca", facilitaba el asesoramiento y la toma de muestras de sangre directamente en los consulados. El procedimiento era posible gracias a que la Cancillería proveía los materiales por vía diplomática, asegurando que la prueba se hiciera en suelo soberano y bajo supervisión oficial.

Jorge Ithurburu, coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, asegura a EFE que, desde la asunción de Javier Milei como presidente, se interrumpió el diálogo con las sedes consulares y no se enviaron kits de ADN por fuera de la vía judicial: "Cancillería está desarticulada y media CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) también, nadie lo va a mandar".