El alumno que mató a un compañero integra una peligrosa comunidad digital que incentiva masacres

En conferencia de prensa, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y autoridades de la Policía Federal brindaron detalles del caso.

Monteoliva fue quien encabezó la convocatoria y sostuvo que se trató de “un caso inédito en el país”. Esta situación, especificó, llevó al trabajo articulado de la policía de Santa Fe junto con la PFA.

A raíz de la investigación se determinó que no se trató de un caso aislado ni de bullying, como inicialmente se había catalogado, sino que se está en presencial de una subcultura digital integrada, en la mayoría de los casos, por niños, adolescentes y jóvenes.

“Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinato, de tiroteos masivos que tienen estas conductas, de organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencias”, agregó la ministra.